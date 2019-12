DIRECT. Intempéries : un septuagénaire porté disparu dans le Lot-et-Garonne en raison des inondations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Un septuagénaire est porté disparu dans le Lot-et-Garonne, en proie aux inondations.

: Commençons par un point sur l'actualité.



Le trafic est toujours très perturbé à la RATP ainsi qu'à la SNCF. Sont prévus en moyenne 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 6 et 3 TER sur 10. Le gouvernement ainsi que la direction de la RATP ont appelé à une "trêve" pendant les fêtes de Noël.





Le haut-commissaire aux retraites aurait omis de déclarer son activité - bénévole - au sein de la fondation SNCF. C'est la troisième irrégularité relevée dans sa déclaration d'intérêts et d'activités qu'il a déposée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en novembre dernier.





Météo France recommande la vigilance dans seize départements français du Sud-Ouest, des Alpes et de la Corse, dans son dernier bulletin publié à 6 heures du matin. L'alerte orange est reconduite notamment pour des vents violents et des inondations qui ont fait un mort et cinq blessés la veille en France.





Un incendie s'est déclaré vers 4 heures du matin dans la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), près du Havre. L'incendie était toujours en cours à 8 heures, mais il est désormais sous contrôle. Plus d'informations.