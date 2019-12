VIDEOS. Rues inondées, habitations dévastées, Croisette sous les eaux... Le Sud-Est à nouveau frappé par les intempéries

Cinq personnes, dont trois secouristes, sont mortes dans les intempéries qui ont une nouvelle fois frappé le sud-est de la France. Franceinfo revient en images sur la catastrophe.

Deux personnes emportées par les eaux, trois secouristes tués dans un crash alors qu'ils partaient en hélicoptère à l'aide des sinistrés… Les violentes intempéries qui ont frappé le sud-est de la France, dimanche 1er décembre, ont coûté un lourd bilan humain.

Le Var et les Alpes-Maritimes, déjà durement frappés par les inondations la semaine précédente, ont été placés en vigilance rouge, avant de repasser en orange (avec le Vaucluse), en raison des inondations. Franceinfo revient, en images, sur les dégâts causés par les pluies diluviennes.

Dans les Alpes-Maritimes, Mandelieu-la-Napoule durement touchée

Un hélicoptère a été déployé à Mandelieu-la-Napoule, commune des Alpes-Maritimes qui compte parmi les plus touchées par les intempéries. De nombreux habitants ont été pris au piège, à cause de la montée extrêmement rapide des eaux. Au total, 60 personnes ont été évacuées dans la ville.

Plusieurs internautes ont posté des vidéos impressionnantes de l'eau envahissant les rues, les sous-terrains et les habitations.

Voilà comment un parking souterrain peut se remplir en quelques minutes.

JAMAIS descendre récupérer sa voiture !#VigilanceRouge #inondations #MandelieuLaNapoule pic.twitter.com/px1ROnoIEH — b/longe (@B_Longe) December 1, 2019

Images hallucinantes des #inondations dans cette résidence à #MandelieuLaNapoule !



Les dégâts vont être impressionnants au lever du jour dans le bassin cannois...#VigilanceRouge #Mandelieu



pic.twitter.com/lhhrKYA3AF — Johan Rouquet (@JohanRouquet) December 1, 2019

La fatigue des habitants confrontés à des inondations à répétition

"Faut tout recommencer, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai juste envie de pleurer", a tweeté un habitant de Mandelieu-la-Napoule. La semaine précédente, la commune avait déjà été durement touchée par les intempéries.

Dans le Var, 117 personnes ont été mises à l'abri ou accueillies dans six centres d'hébergement sur les communes de Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Sainte-Maxime et Le Muy. "Nous finissions à peine, vendredi dernier, le travail sur les précédentes inondations. Malheureusement, même causes, mêmes effets. Nous avons plusieurs jours de travail devant nous, de pompage et d'épuisement", explique à franceinfo le colonel Stéphane Farcy, chef du pôle opérations des sapeurs-pompiers du Var.

L'émotion des proches de victimes dans le Var

Dans le Var, les inondations ont fait deux victimes. A Fréjus, le propriétaire d'une pension de chevaux sorti pour veiller sur ses animaux a été emporté par les eaux. "Il voulait ouvrir les boxes où il y avait les chevaux, pour qu'ils ne soient pas prisonniers (...) Il a été emporté", explique sa compagne endeuillée à BFMTV.

"Il voulait ouvrir les boxes pour libérer les chevaux"



La compagne d'une victime des intempéries à Fréjus dans le Var témoigne sur BFMTV pic.twitter.com/CQi0ox5RdM — BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) December 2, 2019

Dans la commune de Saint-Paul-en-Forêt, un berger apparemment parti dans la nuit pour faire rentrer ses bêtes, a lui aussi été emporté dans son 4x4, alors qu'il tentait de franchir un gué. Son corps a été retrouvé dans son véhicule, encastré contre un arbre, à 300 mètres en aval du lieu où il avait été vu pour la dernière fois. "C'est un ami de longue date et je suis bouleversé", a témoigné un de ses proches, toujours à BFMTV.

Intempéries: l'émotion d'un ami du berger tué à Saint-Paul-en-Forêt dans le Var pic.twitter.com/SYEHDn1RDI — BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) December 2, 2019

L'hommage des pompiers à trois secouristes tués dans le crash d'un hélicoptère

Dans la nuit de dimanche à lundi, trois secouristes sont morts lors d'un crash d'hélicoptère. Selon les premiers éléments, l'appareil a décollé vers 22h30 de l'aéroport de Marignane, pour prendre la direction du Luc (Var), où une personne était portée disparue. Il avait récupéré quelques minutes plus tôt un sapeur-pompier plongeur, issu du centre de secours de Pertuis (Vaucluse), lorsque "les liaisons radios et radar ont été rompues", a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

D'importants moyens de recherche, déclenchés dans le cadre du plan Sater (Sauvetage aéroterrestre), ont permis de localiser l'épave de l'hélicoptère à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove, aux portes de Marseille (Bouches-du-Rhône). Les corps des trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés sans vie.

Les pompiers sur le lieu du crash de l'hélicoptère, lundi 2 décembre, au Rove (Bouches-du-Rhône). (X. SCHUFFENECKER / FRANCE TELEVISIONS)

Sur Twitter, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont rendu hommage à leurs collègues de la Sécurité civile.

Les #Pompiers13 et leurs collègues des équipages hélicoptères de la sécurité civile sont unis dans la douleur à la suite de ce drame. Soutien aux familles des victimes et à leurs proches. https://t.co/3Dh6z7PUlb — Pompiers 13 (@Pompiers_13) December 2, 2019

A Cannes, la Croisette inondée

A Cannes (Alpes-Maritimes), le niveau des eaux est monté très rapidement dans les rues, provoquant d'importantes inondations. La gare SNCF de la ville a été totalement inondée, comme le quartier de La Bocca, rapporte France Bleu Provence.

Boulevard de la république sous les eaux il y a 2 heures faite attention toutes les grilles des évacuations des eaux pluviales ont été retirées #cannes #AlerteRouge #inondation @villecannes pic.twitter.com/0fhjJLwfDO — slpcannes (@Slpcannes) December 1, 2019

La célèbre Croisette a, elle aussi, été largement inondée.

01/12/19 à 21h00 : En #direct de la #Croisette à #Cannes(06). Depuis 19h, une cellule orageuse peu mobile déverse des quantités impressionnantes de pluies entre l’Est du Var et l’Ouest du Var.

Cette puissante cellule s’évacue actuellement en mer. #Vigilancerouge #Meteo06 pic.twitter.com/W6y6wWOLkX — Météo Côte d'Azur (@MeteoCotedAzur) December 1, 2019

Tous les établissements scolaires de la ville ont été fermés, les transports scolaires ne pouvant pas circuler. Lundi matin, les services de la ville ont commencé à déblayer les rues.