Cinq morts, des habitants évacués, des écoles fermées... Ce que l'on sait des intempéries dans le Sud-Est

Le plus gros des intempéries semble passé lundi, mais trois départements du sud-est de la France restent en vigilance orange. Le bilan est de cinq morts, dont trois secouristes.

Le nouvel épisode des intempéries dans le sud-est de la France a fait cinq morts : deux personnes emportées par les eaux et trois secouristes décédés dans un accident d'hélicoptère. La vigilance rouge a été levée par Météo France lundi 2 décembre au matin, mais le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône restent en vigilance orange pluie-inondation.

Le pic de l'épisode pluvieux est désormais passé, mais "une vigilance importante doit être maintenue", estime Météo France. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, la décrue est amorcée, mais "les niveaux d'eau restent élevés et les débordements significatifs", précise la préfecture du Var.

Cinq morts, dont trois secouristes

Trois secouristes sont décédés dans le crash de leur hélicoptère dimanche soir. L'appareil de la sécurité civile avait décollé de Marignane pour se rendre au Luc-Le Cannet dans le Var, afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, quand les liaisons radio et radar ont été rompues.

"Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan Sater, les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône)", ont détaillé, dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nuñez. Il s'agit du pilote, de son copilote et d'un pompier du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Par ailleurs, une personne est morte à Fréjus. La victime est le propriétaire d'une pension pour chevaux, qui "voulait veiller sur ses animaux et a été emportée par les eaux", a rapporté la préfecture du Var. Son corps a été retrouvé deux heures plus tard, emporté par les eaux.

Un autre corps a été retrouvé à Saint-Paul-en-Forêt (Var). L'homme, un berger, avait été signalé disparu dans la soirée, alors qu'il tentait de franchir un gué sur la rivière Endre au volant d'un 4x4. Son corps a été retrouvé dans sa voiture, "à 300 mètres du lieu où il avait été aperçu pour la dernière fois", a indiqué la préfecture.

Pas d'école, reprise dans les transports

Dans les Alpes-Maritimes, plus de 50 établissements scolaires sont fermés lundi. Il n'y a pas de transports scolaires à Cannes, Mandelieu et Pégomas.

De nombreux axes sont complètement inondés. Les lignes d'autocar régionales sont également partiellement suspendues. En revanche, l'autoroute A8 est rouverte dans les deux sens de circulation entre l'Italie et Aix-en-Provence, pour tous les véhicules, indique Vinci autoroutes.

Dans le Var, plusieurs segments de routes sont coupés à la circulation notamment sur les RD268, RD68, RD25, RD562 et RD7.

Le trafic des trains a repris lundi matin entre Toulon et Vintimille, après avoir été interrompu dimanche après-midi. La SNCF prévient toutefois qu'il peut y avoir quelques retards. À Cannes, la gare est inondée, comme le quartier de La Bocca, rapporte France Bleu Provence. Le trafic a repris normalement à l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

Des foyers privés d'électricité, des manifestations annulées

À 1h30, 2 731 foyers étaient privés d'électricité dans le Var, selon la préfecture.

Lundi matin, 620 foyers étaient toujours privés d'électricité à dans les Alpes-Maritimes, dont 500 à Mandelieu-La-Napoule.

Par ailleurs, l'accès à tous les massifs forestiers du département des Alpes-Maritimes est interdit au public jusqu'à nouvel ordre en raison des chutes d'arbres et glissements de terrain.

Les manifestations sportives et culturelles sont annulées dans tout le département. Les centres commerciaux des Alpes-Maritimes sont fermés depuis 14 heures dimanche et les domaines skiables des stations des Alpes-Maritimes sont fermés depuis 12 heures.

Des habitants évacués

Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées à Pertuis (Vaucluse), après une montée des eaux de l’Eze. Environ 230 personnes ont été mises à l'abri à Cannes, Mandelieu et Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), une cinquantaine au Muy et d'autres dans plusieurs quartiers de Fréjus (Var).

Dans le Var, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, plusieurs lieux d'accueil ont été ouverts aux personnes évacuées, notamment à Pertuis, au Muy, à Grimaud, Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule ou Biot. Dans le Var, 117 personnes ont été mises à l'abri ou hébergées. À 6 heures, les pompiers du Var avaient effectué 153 interventions.