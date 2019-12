Intempéries : trois secouristes sont morts dans un accident d'hélicoptère près de Marseille

Ils étaient en mission pour porter secours aux sinistrés touchés par les intempéries sur la Côte d'Azur. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

Les trois occupants d'un hélicoptère de la Sécurité civile partis porter secours à des habitants touchés par les intempéries sur la Côte d'Azur ont été retrouvés morts près de Marseille, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 décembre, a indiqué le ministère de l'Intérieur. "Alors que leur hélicoptère EC145 de la Sécurité civile se dirigeait vers Le Luc-Le Cannet [Var] afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues", a indiqué le ministère de l'Intérieur.

"Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés (...), les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove [Bouches-du-Rhône]", ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Alors que la France s'apprête aujourd'hui à rendre hommage à 13 de ses soldats, morts pour la servir [au Mali], notre pays perd trois héros du quotidien qui ont donné leur vie pour protéger les Français.Communiqué du ministère de l'Intérieur

Le Var et les Alpes-Maritimes, deux départements de la Côte d'Azur, ont été touchés par de fortes pluies et des inondations dimanche, une semaine après des inondations meurtrières qui avaient fait six morts. Deux autres personnes sont également mortes dimanche dans ces intempéries dans le Var. A Fréjus, le propriétaire d'une pension de chevaux sorti pour veiller sur ses animaux a été emporté par les eaux. A Saint-Paul-en-Forêt, un berger a été emporté dans son 4x4.