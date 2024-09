Intempéries : dans la vallée d'Aspe, le difficile retour à la vie normale

Quatre jours après une coulée de roches, la vallée d'Aspe tente de retrouver une vie normale, mardi 10 septembre.

Dans la vallée d'Aspe, les sinistrés tentent de revenir, coûte que coûte, à un semblant de vie normale. Mardi 10 septembre, quatre jours après la coulée de roches, ce retour est difficile. La place du village d'Etsaut (Pyrénées-Atlantiques) est à nouveau accessible et les derniers véhicules endommagés sont enlevés. "On a senti que tout le monde était soulagé", assure Damien Minvielle, maire (SE) d'Estaut.

Des travaux qui pourraient durer

Les habitants souhaitent tourner la page d'images choc, avec une montagne de cailloux en plein centre du village. À l'école, la classe se poursuit pour dédramatiser et redonner le moral aux sinistrés. Les travaux risquent de durer pour nettoyer et aspirer la boue. Une famille a découvert l'étendue des dégâts et ne perd pas une minute. "On est un peu en mode robot", assure Amaia Barromes, sinistrée. Tout est à reconstruire, en espérant le passage rapide des experts en assurance.