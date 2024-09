Allergies : 16 départements en vigilance rouge aux pollens d'ambroisie

Mardi 10 septembre, 16 départements du sud et du centre sont en vigilance rouge au pic de pollinisation à l'ambroisie, une plante particulièrement allergisante.

Reconnaissable à sa tige velue, un peu rouge, l'ambroisie est l'une des plantes les plus allergisantes. Seuls cinq grains de pollen par mètre cube d'air suffisent à déclencher des symptômes chez les allergiques. Mardi 10 septembre, 16 départements sont en vigilance rouge au pic de pollinisation du Gard jusqu'à la Nièvre. La Charente est aussi touchée.

Les symptômes peuvent apparaître n'importe quand

Arrivée d'Amérique du Nord au XIXe siècle, l'ambroisie a conquis les territoires, profitant du changement climatique et des vagues de chaleur estivales. Dans une pharmacie, les clients allergiques défilent. "On parle de phénomène de seuil. On est en contact avec un allergène et plus on est en contact, plus le corps va réagir. Un beau jour, on a des symptômes", explique Florence Vernay, pharmacienne à L'Isle-d'Abeau (Isère). Certains tentent de sensibiliser à l'arrachage de l'ambroisie. Sur Internet, une application permet de signaler la présence d'ambroisie pour avertir les personnes allergiques et les communes en vue de leur arrachage.