Intempéries : 4 départements en alerte rouge

Le Rhône et la Loire ont été placés en vigilance rouge. L'Ardèche et la Haute-Loire sont toujours concernées, selon Météo France.

Des voitures piégées par les eaux dans un parking de supermarché à Givors (Rhône). Des clients et du personnel incapables de quitter les lieux. Des hommes de la sécurité civile qui tentent de mettre en sécurité deux personnes âgées. Elles sortent péniblement de leur véhicule, mais ne sont pas encore à l'abri. Dans la ville en quelques heures, toute la zone commerciale autour du supermarché Carrefour a été envahie.

Alerte rouge

À midi, il y avait près de 40 centimètres d'eau dans certains magasins. La cause de ces intempéries : la crue du Gier. L'A47 a été fermée. Il n'y a plus de trains entre Saint-Etienne et Lyon. La Loire et le Rhône sont passés en alerte rouge. En Haute-Loire, la situation est également préoccupante. Les maisons sur les rives sont déjà inondées. La rivière ne cesse de monter. Le débit est de plus en plus impressionnant.

