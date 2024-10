Cuisine : le concours de l'assiette Gourm'Hand, destiné aux personnes handicapées

Les personnes en situation de handicap ont leur concours de cuisine, appelé l'assiette Gourm'Hand. Le créateur de la compétition souhaitait montrer le talent de ces cuisiniers singuliers.

Pour valoriser les personnes en situation de handicap par le biais du travail, le concours de l'assiette Gourm'Hand a été créé. Il s'agit d'un concours de cuisine unique, qui réunit des chefs, mais aussi des équipes venues du monde entier. Lionel, porteur de handicap mental, et son moniteur Guillaume participent à la compétition. Depuis plus d'un an, ils peaufinent une recette qu'ils ont inventée et qu'ils vont présenter à de grands chefs venus de toute la France.

Donner confiance aux personnes en situation de handicap

Comme la vingtaine d'équipes qui va se succéder en cuisine durant toute une journée, ils ont 1h30 pour travailler quatre ingrédients imposés : de la volaille, des pommes de terre, du butternut et des crevettes. Benoît Flahault, président fondateur de l'Assiette Gourm'Hand, a créé le concours afin de valoriser les personnes en situation de handicap. "Quand vous descendez d'un podium, vous êtes mis en avant, vous avez pris de la confiance", explique-t-il. Une vingtaine de meilleurs ouvriers de France juge ensuite les assiettes.

