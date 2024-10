Alimentation : la coquille Saint-Jacques, un produit de saison en abondance

Grâce à la pêche réglementée, les coquilles Saint-Jacques sont abondantes à Dieppe, en Seine-Maritime. Les clients se laissent tenter par ce mets d'exception.

À Dieppe (Seine-Maritime), Luis et Paolo déchargent leurs coquilles Saint-Jacques à 4h30. Cette saison, la pêche s'annonce fructueuse et les coquilles de beau calibre. La qualité et la quantité sont en rendez-vous, grâce à une pêche réglementée. Les coquilles de moins de 11 centimètres sont rejetées et des zones de jachère sont définies chaque année pour laisser les plus jeunes se développer.

Une fraîcheur garantie

"Si on élimine tout de suite la ressource, dans dix ans, qu'est-ce qu'on va faire ?" se demande Paulo Ferry, pêcheur. Sur le port, la fraîcheur des coquillages est garantie. À l'heure du marché, les touristes se laissent tenter. La poissonnière partage ses recettes aux clients. "C'est un produit exceptionnel, on a une chance inouïe d'avoir ça", assure un homme. Le kilogramme de coquilles fraîches est à 6 euros et celui de la noix de Saint-Jacques à 35 euros, le même prix qu'en 2023.

