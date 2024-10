DIRECT : Intempéries en Ardèche : les écoles et crèches évacuées à Annonay, les établissements scolaires fermés dans le département à partir de 16 heures, annonce la préfecture

Des mesures d'urgence. "Les établissements scolaires seront fermés à compter de 16 heures", déclare jeudi 17 octobre sur franceinfo Sophie Elizéon, préfète de l’Ardèche, alors que le département a été placé en vigilance rouge pour "pluie-inondation" par Météo France. Cette mesure de précaution vaut pour "l'ensemble du département", précise-t-elle. Suivez notre direct

. Mesures de sauvegarde à Annonay. La préfecture de l'Ardèche a déclenché son plan communal de sauvegarde, annonce-t-elle sur Facebook. Toutes les écoles et crèches ont été évacuées, les parents devaient récupérer leurs enfants avant 11 heures. Les transports scolaires et urbains sont à l'arrêt. Plusieurs établissements publics ont été fermés : la médiathèque, le théâtre et la Maison de la Musique. Les automobilistes ont interdiction d'aller récupérer leurs véhicules stationnés dans les sous-sols.

Deux départements en vigilance rouge, 21 en orange. La Haute-Loire et l'Ardèche ont été placés en vigilance rouge, jeudi par Météo-France. La Haute-Loire est en alerte jeudi et vendredi pour des risques de crue au niveau de la rivière du Lignon du Velay, et l'Ardèche pour "pluie-inondation" (jeudi jusqu'à 22 heures). Au total, 21 départements de la moitié sud ont été placés en vigilance orange pour "pluie-inondation", "orages" et crues", pour la journée du jeudi.

Trafic ferroviaire interrompu entre Saint-Etienne et Lyon. La circulation des trains est interrompue "toute la journée" entre Saint-Etienne et Lyon, "à cause des conditions météorologiques qui ont provoqué d'importantes inondations sur la ligne", explique jeudi la SNCF sur son compte X. La compagnie ferroviaire précise que des "cars ont été commandés pour assurer la liaison" mais "la reprise n'est pas prévue avant demain matin".