Foyers sans électricité, routes coupées, chutes d'arbres... Les vents violents font des dégâts dans le Sud-Ouest

Environ 220 000 foyers étaient privés d'électricité en France, selon un bilan d'Enedis en cours de matinée à cause de vents violents.

Au moins 220 000 foyers étaient sans électricité vendredi 13 décembre en cours de matinée selon Enedis, dont 138 000 dans le Sud-Ouest, à cause des intempéries qui touchent une partie de la France. Météo France a placé huit départements du Sud-Ouest, plus les deux de Corse, en vigilance orange pour vent violent ou pluie-inondation. Par ailleurs, la Savoie et l'Isère ont été placés en vigilance orange aux avalanches.

Ces rafales qui ont provoqué des coupures de courant et occasionné des fermetures de routes, en raison d'arbres tombés sur la chaussée. franceinfo fait le point des dégâts grâce au réseau France Bleu. "Au plus fort de la tempête, 400 000 clients étaient privés d'électricité cette nuit", a indiqué Enedis.

Météo France a placé 10 départements en vigilance orange pour vent violent ou pluie-inondations et deux départements pour avalanches. (METEO FRANCE)

Keraunos, l'observatoire français des orages et des tornades a relevé des rafales de vent à 142 km/h à Millau (Aveyron), 125 km/h à Biscarosse (Landes), 111 km/h à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et 104 km/h à Bordeaux (Gironde).

Allier

Environ 3 000 foyers étaient privés d'électricité, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne.

Ariège

France Bleu Occitanie évoque des coupures de courant, Enedis est en train d'intervenir.

Aveyron

Météo France a relevé une rafale à 142 km/h à Millau. C'est la plus forte rafale depuis la tempête Martin, il y a 20 ans, en décembre 1999 (166 km/h).

Cantal

France Bleu Pays d'Auvergne évoque 5 000 foyers sans courant.

Creuse

D'après France Bleu Creuse, à Cressat, un poteau électrique a chuté, il est retenu par les fils et pend au-dessus de la route. Plusieurs camions sont immobilisés à cet endroit, des deux côtés de l'obstacle. Plusieurs axes routiers sont coupés dans le département. À 9 heures, 2 000 foyers étaient toujours privés d'électricité.

Dordogne

Plus de 30 000 foyers du Périgord étaient privés d’électricité à la suite des fortes rafales de vents, rapporte France Bleu Périgord qui l'a appris auprès d'Enedis. Une vingtaine de routes étaient coupées après des chutes d'arbres et des éboulements.

Gers

Les techniciens d'Enedis interviennent pour des coupures de courant liées aux intempéries, indique France Bleu Occitanie.

Gironde

À 8h30, Enedis faisait état de 33 000 foyers privés d’électricité, principalement dans l'est du département, du Blayais à l'Entre-deux-Mers mais aussi le Sud Gironde. Les équipes d'Enedis sont mobilisées depuis 8 heures pour identifier les coupures et procéder aux réparations. Les intempéries ont font déborder les rivières et perturbé la circulation partout dans le département, décrit France Bleu Gironde.

Haute-Garonne

Le département est également touché par des coupures de courant, selon France Bleu Occitanie.

Haute-Loire

Environ 500 foyers étaient privés de courant, précise France Bleu Pays d'Auvergne.

Indre

Actuellement, 3 500 foyers étaient privés d’électricité, rapporte la préfecture. Des arbres étaient couchés sur les chaussées.

Landes

France Bleu Gascogne indique que 11 000 foyers étaient privés d'électricité.

Puy-de-Dôme

Selon un premier bilan, 6 500 foyers étaient privés d'électricité. Les principaux secteurs concernés sont l'ouest du Sancy et le nord-ouest des Combrailles.

Pyrénées-Atlantiques

De nombreuses routes secondaires étaient coupées, à cause d'inondations ou d’arbres tombés sur les routes, indique France Bleu Pays Basque. Il y a eu au moins une quarantaine d'interventions des pompiers dans la nuit pour une trentaine de caves et de maisons inondées. Plus de 15 000 foyers étaient privés de courant. Météo France a mesuré des rafales à 111 km/h à Pau, avec un maximum enregistré à la station de ski d'Iraty avec 151 km/h.