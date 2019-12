Vents violents : au moins 220 000 foyers privés d'électricité ce matin dans l'ouest de la France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Météo France a enregistré des rafales de vent records, avec jusqu'à 142 km/h à Millau (Aveyron), la plus forte rafale depuis la tempête de 1999 (166 km/h).







Seize départements sont placés en vigilance orange par Météo France ce matin : l'Ariège, l'Aveyron, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse



: Les rafales de vent qui touchent les 14 départements en vigilance orange provoquent des coupures de courant, et ont occasionné des fermetures de routes, en raison d'arbres tombés sur la chaussée.

: Bonjour le live ! A cette heure, le vent souffle très fort dans le vignoble de Cahors. J'espère que le sapin de Noël sur la place du village va tenir bon :)

: Tous ces départements sont placés en vigilance orange aux vents violents. Les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn sont également en vigilance orange pluie-inondation.

: Des rafales de vent jusqu'à 130 km/h sont attendus à Porto Vecchio, et jusqu'à 150 km/h sur le cap Corse.

• Deux nouveaux départements, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, sont placés ce matin en alerte orange. Ils rejoignent une grande partie du Sud-Ouest, en alerte vent violent et pluie-inondation.