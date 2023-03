États-Unis : après les tempêtes de neige, des inondations exceptionnelles en Californie

La Californie semble être devenue un laboratoire à ciel ouvert des chaos climatiques. Après les incendies, la sécheresse et les tempêtes de neige, l’heure est à l’état d’urgence, samedi 11 mars, en raison de violentes inondations.

Des flots déchainés et extrêmement dangereux. Depuis vendredi 10 mars, les inondations ont déjà emporté plusieurs routes en Californie (États-Unis). Plusieurs localités sont coupées du reste de l’État. Les résidents de Soquel (États-Unis) ne peuvent plus sortir de la ville. "On a déjà connu des inondations, la route et les rues étaient submergées. Mais on n’a jamais vu la route emportée comme ça", confie une habitante.

Les pluies devraient se poursuivre

La Californie est balayée depuis plusieurs jours par des pluies très intenses. Elles devraient se poursuivre selon les prévisions météo. Les services de l’État implorent les résidents de prendre toutes les précautions. À Felton (États-Unis), les habitants ont dû être évacués. Pour certains Californiens, le découragement atteint un point de non-retour, dans un pays où les assurances et l’État ne fournissent presque aucune indemnisation. Au cours des dernières semaines, la Californie a également connu d’importantes chutes de neige. La fonte risque d’entraîner un cercle vicieux des inondations.