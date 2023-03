Photo Hebdo : mariage malheureux en Afghanistan, Fashion Week loufoque à Paris et des grenouilles sur un crocodile

Retour, samedi 11 mars, sur une semaine d’actualité en quelques clichés à travers le monde. Au sommaire, direction la Thaïlande, l’Inde, l’Afghanistan ou encore l’Indonésie mais aussi Paris et la Fashion Week, capable de tout.

On a connu mariage plus heureux. À Kaboul (Afghanistan), une cérémonie de masse s’est tenue mercredi 8 mars, le même jour que celui de la journée du droit des femmes. Dans le pays, la liste des libertés individuelles dont elles sont privées par le pouvoir taliban est bien plus longue qu’une liste de mariage.

Ce n’est pas une soucoupe volante, mais le temple d’une secte bouddhiste. Dans la nuit thaïlandaise, des milliers de moines célèbrent Bouddha à la pleine lune de mars.

L’Inde bascule vers le printemps

On a beaucoup battu le pavé parisien cette semaine, entre défilés des manifestants et défilés de mode. En marge de la Fashion Week, des looks surprenants ont été aperçus près de la pyramide du Louvre. Avec délice, l’Inde bascule actuellement vers le printemps en se badigeonnant de poudres et de couleurs. Un festival joyeux qui donne du pigment à la vie. Enfin en Indonésie, des grenouilles se sont offert une promenade à dos de crocodile.