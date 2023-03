Autriche : des Français goûtent à la splendeur des valses de Vienne

Direction Vienne, samedi 11 mars, où des Français ont décidé de s’offrir une parenthèse dans un autre siècle. Ils se retrouvent pour l’un des célèbres bals de la ville.

Dans l’ancien palais impérial de Vienne (Autriche), c’est d’abord un spectacle grandiose : 300 couples de débutants, et une chorégraphie réglée au millimètre, devant un public de privilégiés. Avant le bal, immersion obligatoire dans la culture viennoise. Tous les participants ont pris une semaine de congés pour participer au séjour. Parmi les 24 Français, Aurore et Raphael Prévost ne se connaissaient pas avant le début du voyage. Ils danseront ensemble le soir du bal. Le séjour est organisé par une école de valse parisienne, et facturé 1 500 euros par personne.

3 000 personnes au Palais impérial

À part le transport, tout est compris, même les goûters dans les cafés viennois. Le soir du grand jour, tous les Français s’activent. Le dresscode est strict : smoking et nœud papillon pour les hommes, robe longue pour les femmes. 3 000 personnes sont présentes au Palais impérial pour profiter de l’ambiance unique au monde. "J’ai d’excellents cavaliers français, avec lesquels j’ai pu avoir la joie de danser", note une femme. Vers minuit, c’est l’heure du célèbre quadrille. Les valses viennoises espèrent battre leur record de fréquentation d’avant le Covid-19, avec un total sur la saison de plus de 550 000 danseurs.