Transports : les turbulences en avion de plus en plus violentes ?

L’intensification des turbulences en avion pourrait être liée au dérèglement climatique. Les scientifiques s’accordent à dire qu’elles seront de plus en plus fréquentes.

La scène est filmée quelques minutes après des turbulences d’une rare intensité, dans le ciel des Etats-Unis. Dans un avion, les passagers constatent les dégâts, sidérés. Certains décrivent une chute de plusieurs centaines de mètres dans les airs. "J’ai cru que j’allais mourir. On était bouche bée, il y avait des déchets partout, la nourriture a volé", confie un homme.

Les avions conçus pour supporter les turbulences

Sur d’autres vols, les conséquences sont bien plus graves. Sur une autre vidéo, des passagers ont le visage couvert de sang, dans un avion en direction d’Hawaii (États-Unis). Selon Xavier Tytelman, spécialiste de la sécurité aérienne, les secousses sont plus spectaculaires que dangereuses. "Les avions sont conçus pour résister à 150 % du maximum des pires turbulences qui existent dans l’atmosphère terrestre", assure-t-il. Pour le confort des voyageurs, les itinéraires évitent les zones à risque, et les radars permettent d’éviter les nuages. Selon certains scientifiques, le phénomène pourrait se multiplier avec le dérèglement climatique.