Espagne : des inondations meurtrières touchent le pays

Les inondations n'en finissent plus en Espagne. Depuis plusieurs jours, de nombreuses villes du pays sont submergées. Les voitures ne résistent pas à la puissance des eaux, des maisons s'effondrent. Jusqu'ici épargnée, la région de la ville de Malaga a elle aussi été touchée. Un homme a tenté de secourir sa famille. "Tout s'est effondré au rez-de-chaussée. Il a emmené les enfants à l'étage juste avant que la maison ne soit inondée. L'eau aurait emporté les petits s'ils n'avaient pas été là-haut", confie sa compagne.

Un bilan provisoire inquiétant

Pour réussir à secourir tout le monde, l'armée a été appelée en urgence et aide désormais les secours débordés. "Un automobiliste s'est blessé au coude en brisant la vitre pour se réfugier sur le toit de sa voiture. Il allait bien mais était en hypothermie", confie le secouriste Antonio Diaz. 3 500 personnes ont déjà été évacuées. Le bilan provisoire estime que ces catastrophes ont causé six morts et fait plusieurs blessés.