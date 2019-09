Inondations en Espagne : le bilan s'alourdit

Des inondations filmées dans la nuit du vendredi 13 septembre par des habitants sidérés. La force du courant emporte des véhicules. Nous sommes en Andalousie. La province vient d'être balayée par des pluies torrentielles. Des flots meurtriers surveillés toute la nuit. À une trentaine de kilomètres de Malaga, les habitants ont découvert l'ampleur du sinistre.

3 500 personnes ont été évacuées

"Il n'y avait plus d'électricité. Quand j'ai réalisé, il y avait de l'eau par terre, de partout. C'est monté très vite", explique une habitante. Les dégâts les plus impressionnants ont eu lieu depuis jeudi 12 septembre près d'Alicante et de Murcie à cause de la crue du fleuve Segura. Gonflé par les précipitations records, le fleuve est sorti de son lit et dévaste tout sur son passage. Les habitants sont appelés à rester chez eux. 3 500 personnes ont été évacuées.

