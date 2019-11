Des inondations ont frappé les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône

Dans la nuit, les secours sont intervenus pour mettre à l'abris plusieurs dizaines de personnes, piégées par une montée très rapide des eaux.

Alors que la tempête Amélie est arrivée sur l'hexagone via la façade atlantique, provoquant des vents très violents, le Sud-Est de la France a connu de violentes averses dans la nuit. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, il est tombé l’équivalent d’un mois de pluie en une heure (42 mm). Une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité à Vitrolles, prises au piège par la montée des eaux dans leur véhicule ou à domicile, selon les informations de France Bleu. Une quarantaine de gens du voyage ont été évacués.

Dans la région de Nice (Alpes-Maritimes), il est tombé plus de 50 mm de pluie en 30 minutes ce qui a occasionné des inondations locales. L'autoroute A8 est coupée ce dimanche matin entre Nice-centre et Nice-nord à cause de coulée de boue, provoqué les fortes pluies, poursuit France Bleue.

Ces deux départements n'avaient pas été placés en alerte orange, les Bouches. "On s'attendait à des orage mais pas si violent, la tempête [Amélie, qui a frappé la côte atlantique] a décuplé ce phénomène", a expliqué Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News, interrogé par BFM TV.

Une alerte sur les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud

Dimanche 3 novembre, Météo-France a placé les départements des Alpes-Maritimes et de Corse du Sud en alerte orange pluie-inondation, alors que de nouveaux orages doivent s'abattre sur la zone.

Les orages remontant de Méditerranée vont éclater ce matin sur une grande partie sud des Alpes Maritimes. Outre une forte activité électrique, de la grêle et de fortes rafales de vent, ces orages peuvent donner 40 à 50 mm en moins d'une heure, et localement un peu plus sous les plus violents. On attend sur l'ensemble de l'épisode 60 à 80 mm, localement 100 à 120 mm voir 140 mm en Corse.