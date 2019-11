DIRECT. Tempête Amélie : 100 000 foyers privés d'électricité dans le Sud-Ouest, des inondations frappent le Sud-Est

Ce qu'il faut savoir

La tempête Amélie passe sur l'hexagone. Dimanche 3 novembre, quinze départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France aux vents violents (l'Allier, le Cantal, la Dordogne, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, La Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, la Charente, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne). Deux autres départements sont en vigilance orange aux orages et pluie-inondation (les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud).

Des vents à plus de 160 km/h. Des rafales de vents à 163 km/h ont été relevées au Cap Ferret, en Gironde, dans la nuit de samedi à dimanche, 146 km/h à Belle-Ile-en-Mer, la plus forte rafale relevée sur place pour un mois de novembre depuis 1996, 140 km/h à Messanges, dans les Landes, 120 km/h sur l'ile de Groix et sur l'île d'Yeu. Des dégâts ont été signalés en Charente et Charente-Maritime, où 7 500 foyers ont été privés d'électricité, le port de la Rochelle a subi quelques dégâts. En Vendée, au total 70 interventions ont été effectuées par les pompiers, pour des branches tombées sur les voies notamment.

L'accès au pont de l'île d'Oléron est interdit aux vélos et aux camions, les liaisons maritimes vers île d'Aix sont suspendues jusqu'à 18h ce dimanche soir.

Des inondations dans le Sud-Est. De fortes pluies touchent également le Sud-Est du pays. Une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, prises au piège par la montée des eaux dans leur véhicule ou à domicile ainsi qu'une quarantaine de gens du voyages évacués. Il est tombé l’équivalent d’un mois de pluie en 1h à Marseille (42 mm), dans la région de Nice, il est tombé plus de 50 mm de pluie en 30 minutes ce qui a occasionné des inondations locales.

L'autoroute A8 est coupée ce dimanche matin entre Nice-centre et Nice-nord à cause de coulée de boue, provoqué les fortes pluies.