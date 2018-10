VIDEO. Aude : "Il est tombé l'équivalent de trois à quatre mois de pluie"

A Trèbes (Aude), c'est le canal du Midi qui déborde. "Le pont au niveau de la boulangerie est inondé. Il continue de pleuvoir de plus belle, ça ne s'arrête pas, témoigne Claude Doumenc, boulanger à Trèbes. J'ai du personnel qui est venu travailler, mais on ne fait rien : on n'a pas de courant, on est dans le noir avec des lampes et les portables, ça va être compliqué. Les jours à venir vont être compliqués."

Autre témoignage, celui d'Isabelle Delion, envoyée spéciale de France 2 à Villemoustaussou (Aude). "Il continue à pleuvoir sur le département de l'Aude, placé en vigilance rouge pour la pluie et les inondations. Depuis dimanche soir, il est tombé l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie. Les conditions de circulation sont très difficiles, plusieurs routes sont coupées, explique la journaliste. La préfecture recommande aux habitants de ne pas prendre leur véhicule et de rester chez eux. Les pompiers nous confient qu'ils sont débordés."

