"Les fenêtres ont cassé, ça l'a emportée" : dans l'Aude, un maire raconte la disparition d'une habitante de sa commune

A Villardonnel, une personne âgée a été emportée par l'eau qui a déferlé dans sa maison, raconte le maire, Luciano Stella.

Des trompes d'eau se sont abattues sur l'Aude, notamment au nord de Carcassonne, en pleine nuit lundi 15 octobre. Un phénomène d'une rare violence dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort, notamment une personne âgée à Villardonnel.

"C'est une personne qui s'est faite emporter par une accumulation d'eau derrière chez elle, les fenêtres et les portes ont cassé et ça l'a emportée", a raconté sur franceinfo Luciano Stella, le maire de Villardonnel, où une personne est décédée. Selon l'élu qui a assisté les secours, le drame s'est produit vers 3h30.

Une longue nuit de mobilisation

"On essaye de se mobiliser, pour voir s'il y a d'autres personnes en danger, d'autres soucis ailleurs" a expliqué Luciano Stella, joint par franceinfo avant le lever du jour. "On a beaucoup d'eau dans les champs, sur les routes, il y a des maisons inondées. On y verra plus clair avec le jour".

Le département de l'Aude a été placé en alerte rouge lundi 15 octobre à 6 heures par Météo France. Plus de 180 mm de pluie sont tombés et dans la vallée de l'Aude la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891.