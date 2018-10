DIRECT. Alerte rouge aux pluies dans l'Aude : une personne est morte, tous les établissements scolaires du département fermés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Les écoles, les collèges et les lycées sont fermés dans l'Aude toute la journée, annonce la préfecture.

: Les transports scolaires sont suspendus à Carcassonne, précise le préfet. Un centre opérationnel a été mis en place dès 1h30 cette nuit.

: Le préfet de l'Aude annonce également que deux personnes seraient portées disparues à Villegailhenc.

: Une personne a été tuée, emportée par les eaux à Villardonnel, dans l'Aude, annonce le préfet à France 2. Une autre a été blessée par l'effondrement d'une maison à Cuxac-d'Aude.

: Dans l'Aude, jusqu'en fin de matinée, "le cumul total atteindra entre 200 et 350 mm" sur une zone allant des Corbières vers la région de Carcassonne et la Montagne noire, selon Météo France. A partir de la fin de matinée, les pluies orageuses diminueront d'intensité sur l'Aude et se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief.

: Attention si vous êtes au volant : la circulation est très difficile ce matin autour de Carcassonne mais aussi sur A61 jusqu'à Narbonne ainsi que sur A9 jusqu'à Perpignan. Plus d'infos ici.





: L'eau a envahi les rues dans certains quartiers de Carcassonne et de Trèbes notamment, comme le montrent ces photos prises par des particuliers et postées sur Twitter par le compte Météo_Pyrénées.

: Voici la carte des zones de vigilance de Météo France.







: "Plus de 180 mm sont déjà tombés", annonce la préfecture du Tarn peu après 5 heures du matin. Et "on attend encore 150 à 180mm de précipitations supplémentaires dans la matinée, donc plus de 300 mm sur l'ensemble de l'épisode", ajoute sur franceinfo, Jean Nicolau, responsable de la permanence prévision chez Météo France. "C'est l'équivalent de 3 à 4 mois de précipitations, le dernier épisode de cette intensité date de 1996."

: "De nombreuses routes coupées dans le département (...) Evitez tout déplacement", a tweeté la préfecture de l'Aude qui a suspendu les transports scolaires sur l'agglomération de Carcassonne.

: L'Aude est placée en vigilance rouge par Météo France en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le départemen