Inondations dans le Pas-de-Calais : plusieurs centaines de personnes manifestent leur "ras-le-bol"

"Réveillez-vous, Blendecques est en danger." Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, samedi 13 janvier, en soutien aux habitants sinistrés de cette commune du Pas-de-Calais frappée par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre et pour réclamer des travaux d'urgence. "Parents en colère, sauvons notre ville, nos écoles", "Habitants, artisans, plus jamais ça" ou encore "Si Blendecques était une banque, on l'aurait déjà sauvée", pouvait-on lire sur des pancartes dans le cortège qui a sillonné les rues de la commune. "Il y a urgence, les gros travaux doivent être faits, tout doit être repensé pour qu'il n'y ait plus d'inondations", a déclaré David Vilain, co-créateur du collectif "Blendecques Aa plus jamais ça".

Des crues record ont touché début janvier l'Aa, dans la région de Saint-Omer, après des épisodes de crues historiques en fin d'année. Dès la passation terminée, mardi 9 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu auprès des victimes des inondations, à Clairmarais, leur promettant que l'Etat n'allait "pas les oublier". Des travaux d'urgence doivent démarrer lundi à Blendecques, a annoncé le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billant. "Il s'agit d'effectuer un certain nombre d'opérations de curage, de réparer les déversoirs, de faire des nettoyages de berges et de les consolider", a-t-il déclaré vendredi lors d'un point presse.