Direct Météo : Bison futé recense environ 270 km de bouchons cumulés, la Meuse particulièrement touchée

Peu avant midi, mercredi 17 janvier, Bison futé a enregistré 272,30 km de bouchons cumulés dans toute la France, alors que Météo-France a maintenu 30 départements de la moitié nord de la France en vigilance orange "pluie-inondation" ou "neige-verglas". Le pic de bouchons avait été atteint mercredi matin vers 8h35, avec 674,10 km d'embouteillages cumulés. Les difficultés se concentrent désormais principalement dans la Meuse, avec 31,6 km de bouchons cumulés sur la N4, mais aussi dans l'Oise où Bison futé a recensé 25,3km d'embouteillages cumulés sur l'A1. En Ile-de-France, peu avant midi, Sytadin a recensé au total 55 km de bouchons cumulés. Suivez notre direct.

Météo-France maintient 30 départements en vigilance orange. Dans le détail, six départements sont en vigilance orange "pluie-inondation" : le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, la Manche et l'Orne. La vigilance orange "neige-verglas" concerne l'Orne (qui a donc une double vigilance), le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l'Aisne, le Nord, les Ardennes, la Marne, la Côte-d'Or, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Incertitude pour les départements voisins. D'après Météo-France, "les départements adjacents aux départements en vigilance orange pourront connaître des pluies verglaçantes de façon plus localisées et plus transitoires". Le prévisionniste relève qu'"une incertitude demeure sur l'extension spatiale et temporelle de ce phénomène, ce qui pourrait entraîner une hausse du niveau de vigilance pour ces départements".

Transports scolaires suspendus dans plusieurs régions. De nombreux départements concernés par la vigilance orange "neige-verglas" ont suspendu les transports scolaires aujourd'hui. C'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Dans l'Yonne, les collèges et les lycées seront fermés. On vous détaille les départements concernés dans cet article.