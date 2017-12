EN IMAGES. Ces 17 photos montrent que 2017 a été une année catastrophique pour la planète

"Les Etats-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat" : le 1er juin 2017, dix-huit mois après la signature de l'accord historique, Donald Trump choisit d'en exclure le deuxième pays le plus pollueur au monde. La planète n'avait pourtant pas besoin de ça cette année. Des ouragans Irma, Harvey et Maria en passant par la fonte de l'Arctique, la sixième extinction de masse des animaux et les vagues de pollution record : la planète a souffert. Retour en 17 photos sur les catastrophes marquantes de 2017.