Etats-Unis : un présentateur météo moqué pour son direct un peu trop mouvementé durant l'ouragan Florence

L'ouragan Florence a touché la Caroline du Nord, vendredi 14 septembre. L'occasion pour le journaliste de la chaîne météo The Weather Channel, Mike Seidel, de réaliser un direct en extérieur à Wilmington pour montrer les conditions climatiques. Sur les images, le reporter a du mal à tenir debout et semble déployer des efforts surhumains pour ne pas tomber.

Mais alors que le journaliste souligne les conditions météos très difficiles, deux personnes apparaissent dans le cadre, en train de marcher tranquillement. La séquence, postée sur Twitter par le compte @gourdnibler, a été rapidement commentée et partagée des milliers de fois.

Les internautes n'ont pas manqué de moquer le reporter en estimant qu'il se livrait à une grande scène de cinéma. Les images ont permis aux internautes de rouvrir un vieux débat sur l'intérêt de ce genre de direct. "Pourquoi les reporters sur les ouragans doivent-ils se tenir dehors sous le vent et la pluie ? s'interroge Barry Rudd. Les reporters qui couvrent un incendie dans une maison ne se tiennent pas dans le feu."

Why to reporters reporting on hurricanes have to stand out in the wind and rain? We know that there’s a lot of rain and high winds in a hurricane. Reporters reporting on a house fire don’t stand in the fire.