Faut-il "arrêter de faire des enfants pour préserver la planète", face aux conséquences du réchauffement climatique ? "L'idée de se passer d'enfants me paraît assez absurde, mais chacun décide comme il le sent", a répondu Jean-Luc Mélenchon, meneur de la France insoumise, invité de l'émission politique "L'Evénement" sur France 2, jeudi 12 janvier.

"Je crois que c'est une question très personnelle. C'est aux gens de décider. Et à mon avis, s'ils ont envie d'en avoir, j'attends de voir ce qui est capable de les en empêcher, parce que personne n'y est jamais arrivé nulle part", a développé l'ex-candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et d'ajouter : "Est-ce que le plus grand bonheur n'est pas de le partager ? Et avec qui on le partage d'abord ? Les gens qu'on aime, nos enfants".

Interrogé sur le choix de certains jeunes militants écologistes de ne pas avoir d'enfants face à la gravité du changement climatique, Jean-Luc Mélenchon estime que "c'est leur liberté" et qu'il "la respecte". "Ils n'ont pas tort en disant que ça ne peut pas aller comme ça. Nous sommes huit milliards d'êtres humains, nous serons bientôt 10 milliards", souligne-t-il.