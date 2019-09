Venezuela : quelle vie après la fonte du dernier glacier ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le glacier du pic Humboldt se meurt. Il s'agit de la dernière roche de glace présente au Venezuela. Scientifiques et écologistes cherchent à comprendre ce qu'il se passera lorsqu'il aura totalement disparu. Pour en savoir plus, les experts doivent grimper à 5 000 m d'altitude. "Le glacier va disparaître et nous devons être là quand ça arrivera. Cette zone se réchauffe, le changement climatique est palpable et nous devons le documenter", estime Alejandra Melfo, physicienne à l'Université des Andes. Mais la crise qui frappe le pays perturbe la mission des scientifiques : les coupures d'électricité menacent la conservation des prélèvements.

L'écosystème s'adaptera-t-il ?

Malgré les obstacles, ils veulent savoir quel écosystème remplacera ce glacier et en combien de temps. La faune et la flore s'adapteront-elles à cette altitude ? D'autant que la température augmente plus vite sur les hauteurs que dans les peines. D'ici une vingtaine d'années, il ne restera plus rien du dernier des cinq glaciers du Venezuela.