Vague de chaleur : Portugal, Espagne, Royaume-Uni... Ces autres pays européens qui font face à un épisode de fortes températures

La France n'est pas la seule à transpirer en juillet. Après une première vague de chaleur en juin, une partie de l'Europe suffoque à nouveau. En cause, une "goutte froide" qui s'est formée au large du Portugal et provoque le déplacement d'une langue d'air chaud venue du Maroc. Cette "plume de chaleur" va remonter jusqu'au Royaume-Uni, où des températures inhabituelles sont attendues en fin de semaine.

La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique, expliquent les scientifiques. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent l'intensité, la durée et la fréquence de tels événements. Franceinfo fait le tour des principaux pays touchés.

Le mercure s'affole déjà en Espagne, où un maximum de 43,3 °C a été enregistré lundi en fin de journée à Candeleda, dans le centre du pays, selon l'agence météorologique espagnole AEmet. Les 42 °C ont été atteints dans d'autres villes du sud ou du centre de l'Espagne, comme Séville et Badajoz.



Cette nouvelle vague de chaleur est "tout à fait exceptionnelle" dans un pays pourtant habitué à des températures estivales élevées, a déclaré lundi Rubén del Campo, le porte-parole de l'AEmet. Elle a débuté dimanche et pourrait "durer neuf ou dix jours, ce qui en ferait l'une des trois vagues de chaleur les plus longues que l'Espagne ait connues depuis 1975", a-t-il expliqué à l'AFP.

En Espagne, le pire est à venir entre mardi et jeudi, selon l'AEmet, qui n'est toutefois pas en mesure de dire si le record absolu de température enregistré en Espagne (47,4 °C à Montoro, près de Cordoue, en août 2021), pourrait être battu. En incluant la vague de chaleur actuelle, l'Espagne a traversé cinq épisodes de températures exceptionnellement élevées sur les onze derniers mois. Le mois de mai y avait notamment été le plus chaud depuis le début du siècle.

Au Portugal voisin, le thermomètre a grimpé jusqu'à 44 °C dans certaines zones pendant le week-end. Si les températures ont légèrement baissé lundi, 42 °C étaient toutefois attendus dans la région d'Evora (sud-est), selon l'agence météo nationale, qui prévoit un nouveau rebond mardi et mercredi.

Cette vague de chaleur a attisé plusieurs incendies dans le centre du Portugal ces derniers jours. Le foyer le plus important, qui s'était déclaré jeudi dans la commune d'Ourém (centre), a été circonscrit lundi après avoir ravagé environ 2 000 hectares de végétation et mobilisé quelque 600 pompiers.

Mais la situation reste "grave et exceptionnelle", a averti le commandant national de la protection civile, André Fernandes. Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a mis en garde contre un "risque maximal" ces prochains jours. "La moindre inattention peut provoquer un incendie de proportions importantes", a-t-il averti.

L'alerte jaune émise lundi par l'institut météorologique portugais deviendra orange à partir de mardi, avec des températures repassant nettement au-dessus des 40 °C, voire des 45 °C par endroits. La plus grande partie du pays connaîtra également des "nuits tropicales", avec des températures minimales au-dessus des 20 °C.

Le gouvernement a décrété l'"état de contingence" entre lundi et vendredi, afin d'élever le niveau de mobilisation des services de secours et des restrictions qu'ils peuvent imposer. Lisbonne a par ailleurs demandé à l'Union européenne d'activer son mécanisme de protection civile commune, obtenant, dimanche, l'envoi de deux avions bombardiers d'eau stationnés en Espagne.

Outre-Manche, les températures sont certes moins élevées mais elles demeurent largement supérieures à la moyenne et devraient atteindre 33 °C mardi dans le sud-est. Le service national de météorologie, le Met Office, a émis une alerte orange avant une vague de "chaleur extrême" à partir de dimanche, avec des températures pouvant dépasser les 35 °C.

Lundi et mardi, "les températures devraient atteindre 33 °C dans le sud-est", a expliqué Rebekah Sherwin, chef météorologue adjoint du Met Office. "Le temps chaud devrait se poursuivre tout au long de la semaine et s'intensifier en fin de semaine et en début de semaine prochaine." "A partir de dimanche et jusqu'à lundi, les températures devraient dépasser les 35 °C dans le sud-est", a-t-il ajouté.

