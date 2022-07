Canicule : incendies et fortes chaleurs frappent l'Europe du Sud

Une vague de chaleur touche en ce moment l'Europe. Couplée à la sécheresse, elles sont l'un des vecteurs d'importants incendies. Un phénomène qui arrive de plus en plus tôt en raison du dérèglement climatique, et dont souffre particulièrement l'Europe du Sud.