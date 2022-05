Vague de chaleur : de nouveaux records pour un mois de mai enregistrés samedi en France

Des records de température maximale pour un mois de mai ont été battus à plusieurs endroits sur le territoire français, en moyenne montagne et dans le Midi, samedi 21 mai, a annoncé Météo-France. L'organisme public a ainsi relevé 34,4 °C à Albi (Tarn) dans l'après-midi (contre un précédent record de 33,7 °C mercredi), 32,4 °C à Mende (Lozère) ou 31,7 °C à Aurillac (Cantal). Dans la station de St Christol dans le Vaucluse, située à 836 m d'altitude, la température a grimpé à 29,4 °C (précédent record 28,1 °C).

"Une dépression centrée sur la péninsule ibérique ramène de l'air très chaud sur la moitié sud du pays", explique Météo-France. La France a battu un record de période de chaleur au printemps avec désormais 40 jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières. Cette série a débuté le 11 avril et n'a toujours pas été interrompue, selon un porte-parole de Météo-France.

Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps. Les pics s'observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas.