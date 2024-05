Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : "Il va falloir imaginer utiliser différemment notre eau", souligne une hydrogéologue du BRGM

Face au niveau très bas des nappes phréatiques dans les Pyrénées-Orientales, le ministre de la Transition écologique a annoncé mercredi 22 mai un "plan de résilience" pour limiter la consommation. "Il va falloir imaginer utiliser différemment notre eau, réfléchir à d'autres solutions", souligne mercredi soir sur franceinfo Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières).

Parmi ces solutions, il y a notamment l'idée de "recharge active des nappes" c'est-à-dire de "forcer l'eau à aller dans les nappes plutôt que de ruisseler", indique l'hydrogéologue. "On parle aussi de réutilisation des eaux usées, ce qui se fait beaucoup dans d'autres pays." Elle rappelle que "chaque geste compte", collectif comme individuel.

Une autre hypothèse avancée est de puiser l'eau du Rhône. Mais "en France, on évite ces mesures", avertit Violaine Bault. "Le Rhône a besoin de son débit, notamment sur l'estuaire pour avoir cette relation entre les eaux qui arrivent de la terre, qui sont peu salées, et les eaux salées de la Méditerranée. Il y a toute une faune et une flore sur ces secteurs-là", explique-t-elle. "Et puis on peut imaginer que ce n'est pas une solution pérenne si on voit, dans le cadre du changement climatique, d'autres territoires de plus en plus secs."