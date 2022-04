Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron en visite au Havre

Emmanuel Macron s’est rendu au Havre (Seine-Maritime) jeudi 14 avril. Accompagné notamment d’Edouard Philippe, il a évoqué l’écologie et n’a pas manqué de critiquer les propositions de Marine Le Pen.

C’est presque une image de l’ancien monde. Emmanuel Macron était présent aux côtés d’Edouard Philippe au Havre (Seine-Maritime) jeudi 14 avril. Dans le fief de son ancien Premier ministre, le président-candidat est arrivé en deuxième position au premier tour de l’élection présidentielle, devancé par Jean-Luc Mélenchon. Durant sa visite, il a pris le temps d’échanger avec des Havrais.

Montrer son opposition à Marine Le Pen sur la question des éoliennes

Sur le site portuaire du Havre, premier port à conteneur de France, Emmanuel Macron a vanté les mérites du libre-échange mais a aussi critiqué son adversaire du second tour. "La politique de Madame Le Pen pour Le Havre, c’est très simple. Ça veut dire des contrôles, des procédures qui rendront totalement non-compétitif l’arrivée de porte-conteneurs ici", affirme-t-il. Il a aussi évoqué l’écologie lors de sa visite de l’usine Siemens Gamesa où 500 emplois ont été créés pour fabriquer des éoliennes en mer, soulignant que Marine Le Pen veut supprimer ces éoliennes. À dix jours du second tour, le président de la République est crédité de 55% des intentions de vote au second tour contre 45% pour sa rivale.