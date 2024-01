Météo : pourquoi les températures vont remonter dans les prochains jours

Il est l'heure de ranger, pour quelques jours, les bonnets, écharpes et gants. Après un long épisode de froid, notamment dans la moitié nord de la France, les températures vont drastiquement remonter à partir de dimanche 21 janvier, en raison de l'arrivée d'une perturbation en provenance de l'océan Atlantique. La semaine qui vient sera extrêmement douce dans l'Hexagone.

"La masse d'air froid actuellement présente sur le tiers nord de la France va d'abord être bloquée par des conditions anticycloniques, avant l'arrivée par la Bretagne d'une perturbation qui va amorcer un redoux par le Nord-Ouest", explique Tristan Amm, prévisionniste chez Météo-France. Cette perturbation, en provenance de l'océan Atlantique "où la masse d'air est beaucoup plus douce que sur le continent", va se traduire par une hausse des températures de l'ordre de 10 à 15°C, selon les prévisions de Météo-France. En quelques jours, on passera de températures négatives par endroits à des températures supérieures à 10°C, à partir de lundi.

Jusqu'à 15°C à Paris et 19°C à Marseille mercredi

La journée la plus douce de cet épisode de redoux est attendue mercredi. Météo-France prévoit un indicateur thermique national de 12°C – la moyenne quotidienne de la température de l'air relevée dans 30 stations météorologiques à travers le territoire – soit cinq degrés de plus que les normales de saison. Il pourrait faire jusqu'à 14°C à Lille, 15°C à Paris ou encore 19°C à Marseille et dans le sud du pays, épargné sur la fin de l'épisode de froid en raison de la dépression Irène et son air doux. Les températures devraient ensuite à nouveau un peu baisser à partir de jeudi.

Ces variations de températures sont ponctuelles et tout à fait normales, même si elles peuvent paraître impressionnantes. Elles ne changent rien à la tendance de fond : les effets du réchauffement climatique causé par les activités humaines sont de plus en plus visibles en France et dans le monde. Les températures moyennes sont en hausse et l'année 2023 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée en France après 2022, selon Météo-France.

"Avec un climat qui se réchauffe, les épisodes hivernaux avec de la neige, du froid et du verglas sont de moins en moins fréquents", précise Tristan Amm. Le prévisionniste rappelle que la dernière vague de froid enregistrée par Météo-France remonte à 2018. En revanche, les hivers sont amenés à être de plus en plus doux.