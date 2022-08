Incendies en Gironde et dans les Landes : plus de 1 000 habitants retrouvent leur domicile

Samedi 13 août, les feux ne progressaient plus en Gironde et dans les Landes. Sur les 10 000 habitants évacués, plus de 1 000 personnes ont été autorisées à retrouver leur domicile.

Retour à la maison, samedi 13 août, pour un habitant de Saugnacq-et-Muret (Landes). Plus de 1 000 personnes évacuées du village ont pu regagner leur domicile. "En deux jours, on n'a pas eu le temps de perdre nos habitudes, mais on s'inquiétait quand même pour la maison", commente-t-il. La boulangerie, seule commerce du village, a également rouvert ses portes.

Les habitants de Belin-Béliet doivent encore patienter

Un soulagement que ne partagent pas encore les habitants de la commune de Belin-Béliet (Gironde). Ici, il n'y pas un bruit, les rues sont désertes et les maisons sont évacuées. Seuls les bénévoles et les gendarmes ont le droit d'y pénétrer. Près de 5 000 habitants ont dû trouver des solutions d'hébergement, souvent en urgence. Une famille de six personnes a été accueillie chez un couple de bénévoles, mettant à leur disposition un étage entier. "Je suis gêné", admet Jacques Fautous. Sur leurs visages se lisent toutefois le soulagement, et l'émotion de vivre une telle solidarité.