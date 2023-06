Feux au Canada : la fumée des incendies devrait atteindre la France ce lundi

Plus de 100 millions d'Américains ont déjà été concernés par une alerte sur la qualité de l'air au début du mois de juin en raison de ces incendies.

Un ciel voilé attendu sur l'Hexagone. La fumée des gigantesques incendies qui ont ravagé une partie du Canada a traversé l'Atlantique et devrait atteindre l'Europe et la France dans les jours à venir, selon les simulations du centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, vendredi 23 juin. Les fumées pourraient atteindre les côtes de l'Europe de l'ouest lundi 26 juin, selon Mark Parrington, directeur scientifique au Service Copernicus pour la surveillance atmosphérique.

Au Canada, plus de 4,6 millions d'hectares boisés ont été dévorés par les flammes et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées ces dernières semaines. Plusieurs centaines d'incendies ont été recensés. Plus de 100 millions d'Américains ont ainsi été concernés par une alerte sur la qualité de l'air au début du mois de juin en raison de ces incendies. Plusieurs semaines plus tars, ces feux sans précédent ont des conséquences jusqu'en Europe.