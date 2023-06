En images Incendies au Canada : la fumée venue du Québec plonge New York et la côte est des Etats-Unis dans un brouillard apocalyptique

Plus de 100 millions d'Américains sont concernés par une alerte sur la qualité de l'air. Une pollution qui a pris la forme, mercredi, d'un brouillard parfois orange qui a submergé plusieurs grandes villes.

Sur les réseaux sociaux, des internautes n'hésitent pas à comparer les images de New York avec celles de Blade Runner 2049 et d'autres classiques de la science-fiction. Un épais brouillard orangé s'est répandu sur la plus grande ville des Etats-Unis, et sur une large partie de la côte est du pays, mercredi 7 juin. Il trouve sa source des milliers de kilomètres plus au nord, dans les incendies de forêt qui ravagent le Québec. Selon la Société de protection des forêts contre le feu de cette province, 140 feux y sont actifs, dont une centaine sont hors de contrôle, estimait-elle mercredi. Un phénomène d'une ampleur inédite, qui touche aussi d'autres régions du Canada. Une centaine de pompiers envoyés par la France sont attendus vendredi.

>> REPORTAGE. "C'est apocalyptique !" : au Canada, des feux de forêts incontrôlés ravagent le nord du Québec



La fumée émise par ces incendies se dirige vers le sud. Mercredi, plus de 100 millions d'habitants des Etats-Unis étaient concernés par des alertes météo "oranges" ou "rouges" et appelés à se protéger du fait de la mauvaise qualité de l'air. La direction de l'aviation civile américaine a annulé des vols faute de visibilité. Des grandes villes canadiennes comme Montréal et Ottawa sont aussi touchées. Franceinfo revient, en images, sur ce phénomène spectaculaire et inquiétant.

La fumée avait déjà fait son chemin jusqu'à New York le 6 juin 2023, gâchant la vue emblématique sur la statue de la Liberté. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Le brouillard a pris une teinte ocre le 7 juin 2023, comme le montre ce panorama d'un autre monument célèbre de New York, l'Empire State Building. (DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La même lueur enveloppait les rues de Manhattan, près de Times Square, toujours le 7 juin 2023. (EFREN LANDAOS / SIPA USA / SIPA)

Certains habitants, comme ce passager du métro dans le Bronx, le 7 juin 2023, se sont munis de masques de protection, qui peuvent filtrer une partie des particules nocives s'ils sont de bonne qualité. (DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Des passants prennent des photos de cette scène à la beauté inquiétante, en face des gratte-ciels de Manhattan, le 7 juin 2023. (ANGELA WEISS / AFP)

Dans de telles conditions atmosphériques, le sport en extérieur fait partie des activités déconseillées. L'équipe de baseball des New York Yankees a tout de même affronté les White Sox de Chicago sous un épais nuage, le 6 juin 2023. (FRANK FRANKLIN II / AP / SIPA)

Plus au sud, à Washington, la fumée restait grise, mais occultait déjà l'obélisque du National Monument, le 7 juin 2023. (JIM WATSON / AFP)

Le nuage s'est encore épaissi sur la capitale des Etats-Unis au matin du 8 juin 2023, comme ici, devant le mémorial de Lincoln. (ALEX BRANDON / AP / SIPA)

La même situation est observée dans plusieurs villes du Canada, comme ici dans la capitale Ottawa, le 7 juin 2023. (KADRI MOHAMED / ANADOLU AGENCY / AFP)