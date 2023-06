Incendies au Canada : Emmanuel Macron annonce l’envoi d'une centaine de pompiers français

Des centaines de pompiers venus des Etats-Unis, du Mexique, d'Afrique-du-Sud ou encore du Portugais ont déjà été appelés en renfort.

"Amis canadiens, les renforts arrivent." Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dimanche 4 juin l'envoi "d'une centaine" de pompiers au Canada, où les incendies s'étendent rapidement dans l'est du pays, notamment au Québec.

Le pays est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques sur le front des incendies. Presque toutes les provinces canadiennes sont victimes de feux gigantesques qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer ces dernières semaines. Au total, des centaines de pompiers venus des Etats-Unis, du Mexique, d'Afrique du Sud ou encore du Portugais ont été appelés en renfort.

Après l'ouest du pays et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai, c'est au tour de l'est, avec la Nouvelle-Ecosse et le Québec, d'être touché en raison d'un temps chaud et sec.

Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023, soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années, selon les autorités canadiennes. Il y a actuellement 214 incendies actifs dont 93 hors de contrôle sur l'ensemble du pays.