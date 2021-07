Espagne : Séville sous un dôme de chaleur

A Séville, en Espagne, on subit une chaleur étouffante. La place d'Espagne est quasi déserte, les rares touristes se précipitent autour de la fontaine. Le thermomètre affiche 44°C, et la température pourrait encore grimper. Cette chaleur exceptionnelle n'empêche pas certains courageux de courir à l'aube. Le matin du dimanche 11 juillet, pour les fidèles, la messe à la basilique devient aussi un refuge. "C'est une basilique tellement grande qu'elle garde la fraîcheur", explique une passante.

Volets clos, peu de monde aux terrasses, les habitants restent à l'abri, la ville vit au ralenti, l'éventail est plus que jamais de sortie. Les touristes, eux, adaptent leur programme. "Soit on va dans les musées qui sont ouverts, soit on rentre à l'hôtel", détaille une touriste.

Les guides sont habitués aux étés caniculaires, mais eux aussi souffrent. Ce dôme de chaleur venu du Sahara devrait rester sur le sud de l'Espagne. Le retour à des températures de saison est attendu en début de semaine.