Vacances : l'Espagne et le Portugal comme destinations à éviter

Les voyageurs sont bien décidés à partir en Espagne ou au Portugal coûte que coûte. "On n'y pense pas. Si on est bloqués, on est bloqués, mais on ne veut plus réfléchir à tout ça et on préfère partir", explique un voyageur au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), vendredi 9 juillet. La situation sanitaire se dégrade dans ces deux pays. Le gouvernement français a appelé à la prudence, jeudi 8 juillet, en recommandant d'éviter ces destinations.

Chute de 30% des recherches à destination de l'Espagne

L'effet a été immédiat, comme le confirme le comparateur de prix Liligo, qui a enregistré une chute de 30% des recherches à destination de l'Espagne. De son côté, l'ambassadeur d'Espagne en France, José Manuel Albares, a tenté de rassurer les potentiels touristes : "J'invite tous les Français qui le souhaitent à se rendre en Espagne en respectant toutes les mesures de sécurité que les autorités espagnoles ont mis en place." Avant la crise sanitaire, en 2019, l'Espagne et le Portugal avaient accueilli près de 15 millions de touristes français.