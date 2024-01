Arrivée d'un épisode de froid : voici les prévisions météo pour la semaine prochaine

Voici l'hiver, le vrai. Après plusieurs semaines d'une douceur anormale, le mercure va brutalement chuter en France. Le froid, qui a commencé à s'installer progressivement sur l'Hexagone vendredi 5 janvier, va s'accentuer à partir de lundi, jusqu'à atteindre un pic mardi, avant de baisser en intensité les jours suivants. Certaines régions seront davantage touchées que d'autres. C'est dans l'Est que le thermomètre descendra le plus, avec -15°C prévus localement. Voici ce qui vous attend pour la semaine à venir.

Lundi : des gelées sur toute la moitié nord

Pour la première fois de l'hiver, les températures se situent en dessous des normales de saison. "Lundi matin, les gelées vont être généralisées et parfois fortes sur la moitié nord du pays", décrit pour franceinfo Marion Pirat, prévisionniste à Météo-France. Il fera -4°C à Amiens et Lille, -3°C à Paris, Chaumont ou Belfort, -2°C à Metz ou Rouen... "ll pourrait même ne pas y avoir de dégel dans l'après-midi dans le nord et l'est du pays", prévient la météorologue. Sur la moitié nord, un vent fort d'est à nord-est à 40 km/h viendra encore un peu plus renforcer la sensation de froid. Pendant ce temps, "la moitié sud sera toujours en positif".

Mardi : des températures négatives sur presque tout l'Hexagone

Sortez les bonnets et les gants. Mardi sera la journée la plus froide. Quasiment toute la France hexagonale sera en négatif : -5°C à Strasbourg, Clermont-Ferrand, Agen ou Lille ; -4°C à Bordeaux ; -3°C à Dijon, La Rochelle, Montpellier ou Toulouse ; -2°C à Lyon ou Brest ; -1°C à Perpignan... "Pour donner une idée, il fera aussi froid à Nancy qu'à Montauban, avec -5 ou -6°C", compare Marion Pirat. A Paris, le mercure ne montera pas au-delà de -2°C. Et cela pourrait durer pendant toute la semaine.

Localement, Météo-France prévoit des températures descendant "jusqu'à -10, voire -15" dans certains trous à froid (des fonds de vallées notamment). Mardi, "on sera 5 à 8°C en dessous des normales de saison à l'échelle nationale", souligne la prévisionniste.

L'indicateur thermique national (qui correspond à la moyenne des températures sur la journée entière sur 30 villes de référence) descendra sous les 0 pour atteindre -0,8°C. Du jamais-vu depuis six ans et février 2018. A l'époque, la séquence avait été "plus intense que ce qui nous attend", tempère Marion Pirat.

Mercredi et jeudi : des températures qui resteront "glaciales"

Mercredi et jeudi, les températures sur la moitié nord de la France hexagonale vont rester "glaciales", "bien basses". "Au mieux, on gagnera un petit degré", prévoit Marion Pirat. Mercredi matin, il fera -3°C à Amiens, Strasbourg, Lille ou Alençon, -2°C à Auxerre, Reims, Rennes, Brest, Nantes ou encore Vichy. La capitale ne sera pas épargnée, avec toujours une température négative (-1°C).

En revanche, la température va "un peu se réchauffer sur la moitié sud grâce aux nuages." Mercredi après-midi, le mercure remontera à 10°C à Perpignan, 11°C à Marseille et même 12°C à Nice. "On pourrait avoir aussi temporairement un peu de neige qui s'invitera en plaine autour de la vallée du Rhône. Mais ce sera plutôt un froid assez sec", continue Patrick Galois, lui aussi prévisionniste à Météo-France.

Cet épisode, qui s'achèvera en fin de semaine avec la remontée des températures, ne peut pas être qualifié de "vague de froid". Il faudrait que le froid intense dure au moins trois jours, et que l'indicateur thermique descende au moins une journée sous le seuil des -2°C à l'échelle nationale, insiste Météo-France.