"Il va y avoir une baisse progressive des températures dès demain", décrit un prévisionniste de Météo-France

Le froid va s'installer progressivement sur l'Hexagone à partir de vendredi. Météo-France a alerté, mercredi 3 janvier, sur une "baisse régulière des températures jusqu'en début de semaine prochaine, de plus de 10°C à l'échelle nationale".

Ce phénomène est dû notamment à l'arrivée, sur le nord du pays, de "masses d'air qui viennent des régions polaires", explique Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France. Il décrit le phénomène à franceinfo.

Franceinfo : Quelle sera la météo ces prochains jours ?

Patrick Galois : Il va y avoir une baisse progressive des températures qui va commencer dès demain. Vendredi, on va rester dans des températures légèrement au-dessus des normales. A partir de samedi, ce sera un temps de saison, puis dimanche, on passera en dessous des normales. On perdra quelques degrés chaque jour, mais pas de façon brutale. Le froid va ensuite s'accentuer à partir de lundi, avec trois journées assez froides sur une grande partie de la France en début de semaine prochaine. Ça pourrait ensuite changer en fin de semaine, puisque l'anticyclone doit s'éloigner vers l'Atlantique.

Le froid sera plus marqué sur une large moitié nord du pays. Les anomalies froides resteront faibles sur la Côte d'Azur et la Corse. Mais le froid touchera tout de même 80% du territoire hexagonal, avec un flux d'Est qui transportera le froid. On aura des températures maximales qui ne dépasseront parfois pas les 0°C en journée et seront négatives la nuit.

Est-ce qu'il faut s'attendre à des chutes de neige ?

Ce week-end, il y aura encore des averses et de la neige en montagne. La semaine prochaine, on pourrait avoir aussi temporairement un peu de neige qui s'invitera en plaine autour de la vallée du Rhône. Mais ce sera plutôt un froid assez sec. On devrait donc revoir le soleil, ce qui est une bonne nouvelle pour les régions du Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine. En contrepartie, il devrait y avoir des gelées la nuit sur la partie nord du pays, puisque sans nuages la chaleur s'évacue par rayonnement.

Comment expliquer ce retour du froid ?

En hiver, un flux venu de l'Atlantique, réchauffé par le Gulf Stream, nous assure des températures clémentes. Une fois ce flux coupé, ce qui sera le cas à partir de dimanche, on aura un anticyclone qui va se développer dans la zone proche de l'océan pour se renforcer ensuite sur le nord de l'Europe. On n'aura donc plus ces vents doux qui viennent de l'Atlantique, mais un flux continental plus froid du Nord puis de l'Est, des masses d'air qui viennent des régions polaires. Il y aura également un vent de nord-est, qu'on appelle parfois la bise, qui aura pour effet de renforcer la sensation de froid, surtout au nord de la Loire.

Est-ce habituel, pour la saison ?

Oui, c'est normal d'avoir des températures basses, plus froides que les normales. Les normales, qui sont actuellement celles entre 1971 et 2020, sont des moyennes. C'est donc parfois plus bas. On peut remarquer quand même que les températures sont plus souvent au-dessus des normales, dans un contexte de climat qui se réchauffe. On traverse un hiver beaucoup plus doux que la normale et une semaine de froid ne suffira pas pour faire pencher la balance dans l'autre sens.