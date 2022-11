Énergie : des panneaux photovoltaïques installés au bord des autoroutes

FRANCEINFO

Des panneaux solaires sur plusieurs hectares apparaissent au bord des autoroutes. Ils sont installés sur des terrains délaissés, inexploités et devenus très recherchés. Ce foncier autoroutier est aujourd'hui une solution pour multiplier la production d'énergie solaire en France. Le long de l'autoroute A6, au nord de Mâcon (Saône-et-Loire), 8 600 panneaux solaires sont sortis de terre en 2021. La centrale a été construite sur un site abandonné ​d'une société d'autoroute. Avant, c'était un champ de cailloux. Le terrain, plat, avec un raccordement facile au réseau électrique, tout proche, a facilité l'installation.

Des délais plus longs qu'en Allemagne

Aujourd'hui, cette centrale photovoltaïque couvre les besoins annuels en électricité de 3 000 personnes. Près de l'autoroute, le village de Boyer (Saône-et-Loire) et ses 700 habitants profitent de cette électricité. Le maire (SE), Jean-Paul Bontemps, a soutenu l'installation de la centrale. "C'est une petite ressource, ce sera de l'ordre de 2 000 euros sans doute, par an, qui nous proviennent des taxes sur l'électricité produite", confie-t-il. Les autorisations pour installer les parcs prennent toutefois du temps. "Quatre ans minimum et incompressibles pour développer un parc photovoltaïque entre l'idée et la réalisation", selon Raphaël Ventre, directeur marketing et service de Vinci Autoroutes, qui précise que les délais sont "deux fois moins importants" en Allemagne.