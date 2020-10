EN IMAGES. Bretagne et Sud-Est : les premiers dégâts laissés par la tempête Alex sur son passage

Depuis jeudi, plusieurs départements sont en vigilance pluie-inondations et vents violents sur l'ensemble du pays. Dans les Alpes-Maritimes, en alerte rouge, les précipitations devraient attendre leur pic dans la soirée de vendredi.

La période automnale est souvent synonyme d'intempéries et de tempêtes. Cette année, c'est Alex qui provoque de fortes précipitations en plus du vent violent, avec des rafales jusqu'à 120 km/h et des orages dans les Alpes-Maritimes, vendredi 2 octobre. A Nice (Alpes-Maritimes), le "pic" est attendu entre 18 et 20 heures.

Jeudi, c'est la Bretagne, en particulièrement le Morbihan, qui avait été placée en alerte. Quelque 45 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi dans le département. La préfecture précise que le département est en vigilance jaune vent violent, pluie-inondations et risque de submersion marine.