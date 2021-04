Des promesses et des doutes : ce qu'il faut retenir du sommet sur le climat organisé par Joe Biden

"Nous avons fait de grands progrès !" Le président des Etats-Unis, Joe Biden, s'est félicité, vendredi 23 avril, du sommet virtuel entre dirigeants du monde qu'il a organisé sur le climat. L'objectif était notamment de tourner la page de l'ère climatosceptique des années Trump et de préparer la COP26, conférence des Nations unies sur le climat qui doit se tenir du 1er au 12 novembre à Glasgow (Ecosse). Voici les annonces à retenir en marge de ce sommet, qualifié de "début du chemin" en vue d'un accord pour faire face aux dérèglements climatiques.

Vantant les bénéfices économiques "extraordinaires" qui peuvent découler des réformes écologiques, le 46e président des Etats-Unis a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la première économie mondiale de 50% à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. Cet objectif double quasiment l'ancien engagement du deuxième pollueur mondial, qui s'était fixé une diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025. Il doit permettre à l'économie américaine d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Selon le groupe Climate Action Tracker (CAT), c'est "une avancée significative", même s'il faudrait réduire les émissions d'au moins 57% d'ici 2030 pour contribuer à l'objectif d'un réchauffement maintenu à +1,5°C.

Pour manifester clairement sa rupture avec la politique de son prédécesseur, le président des Etats-Unis a tweeté : "L'Amérique est de retour", en rappelant que son pays était revenu depuis février dans l'accord de Paris, après l'avoir quitté fin 2020 sous Donald Trump. Pour rappel, cet accord prévoit de limiter le réchauffement climatique planétaire à une hausse des températures de 2°C, et si possible de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais la première série des contributions déterminées au niveau national des signataires place la planète sur une trajectoire située entre +3°C et +4°C.

America is back. We rejoined the Paris Agreement and are ready to rally the world to tackle the climate crisis. Let’s do this.

Joe Biden est cependant resté évasif sur les moyens concrets pour parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui passe notamment par un important chantier de transition écologique. Son gigantesque plan pour les infrastructures, estimé à plus de 2 000 milliards de dollars, pourrait en effet se heurter à de réelles résistances au Congrès : les démocrates n'ont en effet que 50 voix sur 100 au Sénat, et il en faut généralement 60 pour éviter une obstruction. Interrogé sur le risque que les objectifs américains ne soient pas tenus, John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, a mis en avant la dynamique enclenchée et insisté sur "la force du secteur privé" dans la mobilisation en cours.

De son côté, le président chinois, Xi Jinping, s'est dit "déterminé à travailler avec la communauté internationale, et en particulier les Etats-Unis" autour du climat, malgré les vives tensions entre les deux pays sur nombre d'autres dossiers. Il a aussi réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone atteinte d'ici 2060 en Chine, premier pays pollueur avec plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La Chine a également laissé entendre, jeudi, qu'elle commencerait à baisser son recours au charbon après 2025. Mais elle "doit faire beaucoup plus, notamment avec des mesures concrètes pour en finir" avec cette source d'énergie, a estimé Bill Hare, de l'organisation Climate Analytics, interrogé par l'AFP.

Des engagements du même genre ont été pris par les autres grandes puissances invitées, qui représentent ensemble 80% des émissions mondiales. Avant le début du sommet, l'Union européenne est parvenue in extremis à un accord sur une réduction nette d'"au moins 55%" de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. "L'Europe sera le premier continent neutre en carbone", a ainsi affirmé jeudi sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en appelant tous les participants à cette conférence virtuelle à d'"ambitieuses réductions de gaz à effet de serre d'ici 2030".

Thank you @POTUS @JoeBiden for convening the #LeadersClimateSummit



Europe will be the 1st climate neutral continent. But it does not want to be the only one.



Let's all commit to ambitious emission reductions by 2030, on the way to net-zero by 2050.

https://t.co/xi1gk6icfv