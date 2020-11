Climat : les Etats-Unis quittent l'accord de Paris, leur éventuel retour dépend de l'issue de l'élection présidentielle

Trois ans après l'annonce de Donald Trump, c'est désormais officiel. Les Etats-Unis sont sortis, mercredi 4 novembre, de l'accord de Paris sur le climat. Mais un retour de Washington au sein de ce traité international reste possible, en fonction de l'issue de l'élection présidentielle. En cas de victoire, le candidat démocrate Joe Biden a en effet promis de faire revenir les Etats-Unis au sein de cet accord.



"Aujourd'hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra", a tweeté le démocrate, mercredi. Le pays devrait alors officiellement notifier à l'ONU sa volonté de revenir dans l'accord de Paris. Joe Biden défend lui-même un programme climat ambitieux, avec en clé de voûte 100% d'énergie propre et la neutralité carbone aux Etats-Unis en 2050.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2