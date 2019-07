Jair Bolsonaro annule une rencontre avec Jean-Yves Le Drian pour... se faire couper les cheveux

Une façon pour le président brésilien d'affirmer son mépris envers le gouvernement français.

Une provocation. Le président nationaliste brésilien, Jair Bolsonaro, a annulé, lundi 29 juillet, une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, raconte Le Monde. Prétextant des "raisons d'agenda", il s'est affiché sur les réseaux sociaux quelques minutes plus tard... en train de se faire couper les cheveux.

Ce qui n'a pas manqué de faire tiquer le Quai d'Orsay, actuellement en tournée en Amérique latine. "Le président commence à travailler à 4 heures du matin et termine à minuit. Il faut bien qu'il trouve le temps de se couper les cheveux entre 4 heures du matin et minuit", affirme un porte-parole du gouvernement brésilien cité par Le Monde.

Un bras de fer diplomatique

Le président brésilien avait déjà évoqué son entretien avec le ministre français plus tôt dans la journée. "Le premier ministre français, si je ne me trompe pas, pour traiter de problèmes tels que l’environnement". Virulent, il avait rappelé que "le gouvernement au Brésil a changé. La soumission des précédents chefs d’Etat envers le premier monde n’existe plus."

En juin dernier, lors du G20 à Osaka (Japon), Emmanuel Macron lui avait fait promettre de respecter l'accord de Paris en 2015. Le président français avait indiqué que si Brésil ne tenait pas ses engagements, le traité de libre échange entre les pays du Mercosur et l'Union européenne serait remis en question.