Climat : les climato-dénialistes, une majorité de "militants antisystème" issus de la "mouvance antivax" selon un chercheur du CNRS

Le récent coup de froid qui s’abat actuellement sur l’Europe a été à l’origine de nombreux messages climato-dénialistes sur les réseaux sociaux. Dans quelle mouvance s’inscrivent leurs auteurs ?

Le coup de froid que connait l’Europe a provoqué une avalanche de messages climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part du député RN Christophe Barthès, qui a écrit : "Réchauffement climatique ou dérèglement climatique ? Le 3 janvier 2024, la Suède a enregistré les températures les plus basses depuis 25 ans, avec - 43 °C." L’avocat William Goldnadel, également chroniqueur sur CNews, a repris la même idée.

Les climato-dénialistes dans la sphère complotiste

Or, ces messages confondent météo et dérèglement climatique. Les scientifiques expliquent depuis longtemps qu’il est possible d’avoir des périodes de grand froid, sans que cela remette en question le fait que de manière générale, il fait de plus en plus chaud sur terre. Pour David Chavalarias, chercheur au CNRS, la grande majorité des climato-dénialistes sont en majorité des militants antisystème, issus de la mouvance antivax. "On voit qu’ils ne relèvent pas des partis [politiques] traditionnels, mais plutôt de partis assez confidentiels", ajoute-t-il.

Les climato-dénialistes gravitent donc dans la sphère complotiste, proche de l’extrême droite pour certains. Ces derniers se sont emparés du climat. Un discours clivant, qui risque de fracturer encore davantage la société française.