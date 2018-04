Australie : 372 millions d'euros pour protéger la Grande barrière de corail

C'est ce joyau de nature, symbole du réchauffement climatique, que l'Australie veut sauver à tout prix : la Grande barrière de corail. 372 millions d'euros vont être investis pour améliorer la qualité de l'eau et restaurer les coraux blanchis, morts, pour préserver la Grande barrière de corail de la disparition. C'est le plus gros investissement jamais consenti par le gouvernement australien.

Une mesure économique

Une bonne nouvelle pour l'environnement, mais l'intérêt est surtout économique. "Il y a 64 000 emplois qui dépendent de la Grande barrière, deux millions de touristes, et plus de six milliards d'euros pour notre économie qui seront protégés par cette décision", a déclaré le ministre australien de l'Environnement et de l'Énergie, Josh Frydenberg.

Même les écologistes saluent cette annonce, tout en appelant l'Australie à fermer ses nombreuses centrales et mines de charbon, les véritables responsables selon eux de la mort de la Grande barrière de corail.

Le JT

Les autres sujets du JT